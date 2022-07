Países Baixos defendem apoio a Kiev mesmo que a guerra se prolongue

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, alertou esta segunda-feira que a guerra na Ucrânia poderá durar mais tempo do que o previsto, prometendo, durante uma visita a Kiev, que continuará a apoiar o país "de todas as formas possíveis".

"Esta guerra poderá durar mais tempo do que esperávamos. Mas isso não significa que nos possamos sentar e assistir passivamente ao seu desenrolar. Temos de nos manter concentrados e continuar a apoiar a Ucrânia de todas as formas possíveis", disse Rutte numa conferência de imprensa junto do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O primeiro-ministro dos Países Baixos anunciou o envio para a Ucrânia de novos sistemas de artilharia de longo alcance e de uma ajuda financeira de 200 milhões de euros.