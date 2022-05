Países do Conselho Báltico temem impacto negativo na região de invasão russa

Os chefes da diplomacia dos países do Mar Báltico defenderam esta quarta-feira que a invasão russa da Ucrânia terá um "impacto negativo de longo prazo" na segurança da região.

As reuniões ministeriais do Conselho dos Estados do Mar Báltico, um órgão de cooperação regional, foram suspensas após a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, e com o início do apoio de Moscovo aos separatistas no leste da Ucrânia.

Rompendo com esta longa pausa, os chefes da diplomacia dos 10 países do Mar Báltico - Alemanha, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Polónia, Estónia, Lituânia, Letónia - reuniram na terça-feira e hoje em Kristiansand (sul da Noruega), também na presença do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.