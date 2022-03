A Rússia considerou esta segunda-feira “alarmantes” as declarações do Presidente norte-americano Joe Biden, que disse no sábado que Vladimir Putin “não pode continuar no poder” após a guerra na Ucrânia.“Estas afirmações são certamente alarmantes. Vamos continuar a seguir atentamente as declarações do Presidente dos Estados Unidos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que já no domingo tinha condenado as palavras de Biden, afirmando que “não cabe ao Presidente dos EUA decidir” quem lidera a Rússia.