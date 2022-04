PAN quer deputados regionais na sessão de boas-vindas a Zelensky

O PAN/Açores quer que os deputados da Assembleia Legislativa Regional sejam incluídos na transmissão da intervenção do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Assembleia da República, foi esta quarta-feira divulgado.

Em comunicado, o partido revela que apresentou um pedido ao presidente do parlamento regional a sugerir que a Assembleia Regional dos Açores possa "estar inclusa e os seus membros constituintes possam assistir e participar na sessão solene de boas-vindas ao presidente Zelensky no parlamento português".

Segundo uma nota de imprensa, o PAN/Açores refere que há a possibilidade de, caso a transmissão coincida com o período legislativo de abril, ocorrer diretamente da sede da Assembleia Legislativa dos Açores, no decorrer da sessão plenária.

"Em situação de não coincidir com o plenário de abril, o partido sugere ao presidente da Assembleia a transmissão com ligação às nove delegações da Assembleia Legislativa Regional", diz o líder de deputado do PAN/Açores, Pedro Neves.

O dirigente considera que "a acontecer, este será um momento de excelência que, num gesto simbólico, representará a expressão conjunta de apoio e solidariedade destas duas assembleias representativas do povo português para com a Ucrânia".

Pedro Neves refere que "a presença da Assembleia Legislativa dos Açores aquando da intervenção do presidente ucraniano na Assembleia da República permitirá, uma vez mais, assegurar que a casa da democracia açoriana é uníssona na demonstração de apoio à Ucrânia e que os açorianos estão solidários com o povo ucraniano".

O PAN avançou com um pedido para que se realize uma sessão solene com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por videoconferência, que foi aprovado por unanimidade em conferência de líderes parlamentares da Assembleia da República.

Em 16 de março, no final da anterior legislatura, o PAN propôs ao então presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, através de ofício, a organização de "uma sessão solene de boas-vindas", na Comissão Permanente do parlamento ao Presidente da Ucrânia, com a participação à distância de Volodymyr Zelensky.

No documento, o PAN invocou participações do chefe de Estado ucraniano via de videoconferência, apontando como exemplos as sessões realizadas no Parlamento Europeu, nos parlamentos da Alemanha e Itália, na Câmara dos Comuns do Reino Unido, no Congresso dos Estados Unidos da América e na Câmara dos Comuns do Canadá.