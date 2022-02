O cenário em várias cidades ucranianas era o mesmo do que em Kiev: o pânico deu lugar a filas.Com o estalar da guerra com a Rússia, milhares de ucranianos acorreram ao miltibanco e a lojas para garantir bens essenciais antes de eventual escasses.Os postos de combustível ficaram cheios, assim como estações de comboios, terminais de autocarros e até paragens de metro, com milhares de pessoas a tentarem fugir rapidamente do país.