Papa Francisco pede a líderes políticos que sejam "protagonistas da paz"

O Papa Francisco voltou este domingo a apelar ao diálogo e à paz e pediu aos líderes políticos que sejam "protagonistas da paz e não da guerra".

O líder da Igreja católica fez este apelo no início da oração 'Regina Caeli' (Rainha do Céu), que coincidiu com a proclamação de dez novos santos, naquela que foi a primeira cerimónia de canonização realizada no Vaticano nos últimos três anos.

"Estes santos fomentaram o crescimento social e espiritual, enquanto, infelizmente, no mundo aumentam as tensões, as guerras e as distâncias. Que os novos santos inspirem o diálogo e sobretudo os corações e as mentes dos que têm cargos de responsabilidade e estão chamados a ser protagonistas da paz e não da guerra", disse Francisco.