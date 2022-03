Papa Francisco sobre guerra na Ucrânia: “Perdemos o caminho da paz”

"Perdemos o caminho da paz e precisamos da ajuda da Mãe do Céu”, disse esta sexta-feira o Papa Francisco, no ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, diante de uma imagem da Senhora de Fátima, colocada numa peanha florida, junto ao baldaquino da Basílica de São Pedro, no Vaticano.









Antes da consagração, na homilia do ato penitencial, denunciou a brutalidade da guerra na Ucrânia e realçou as “notícias e imagens de morte” que têm chegado daquele país.

“A guerra brutal, que se abateu sobre tantos e que a todos faz sofrer, provoca em cada um medo e consternação. Notamos dentro de nós uma sensação de impotência e inadequação. As bombas destroem as casas de muitos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos indefesos”, lamentou, destacando que “não bastam as garantias humanas”.









Leia também Milhares em Fátima assistiram à consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria “É necessária a presença de Deus, a certeza do perdão divino, o único que apaga o mal, desativa o rancor, restitui a paz ao coração. Voltemos a Deus, ao seu perdão”, apelou.

No final desta cerimónia penitencial, o Papa confessou-se e depois confessou alguns fiéis. Após a bênção, presidiu ao Ato de Consagração ao Imaculado Coração de Maria, com ligação a Fátima, para pedir a paz no Mundo, particularmente na Ucrânia e na Rússia.





Mas alertou para que ninguém espere desta oração o fim da guerra num ato de magia. “Não se trata de uma fórmula mágica, mas dum ato espiritual. É o gesto da entrega plena dos filhos que, na tribulação desta guerra cruel e insensata que ameaça o Mundo, recorrem à Mãe, como as crianças, quando estão assustadas”, disse.





Na consagração, apelou à memória histórica dos povos, lembrando as duas guerras mundiais do século passado.





“Esquecemos a lição das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a Humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança e amor, fazei que cesse a guerra, providenciai ao Mundo a paz”, rezou o Papa, em comunhão com os bispos e fiéis de todo o Mundo.