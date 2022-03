Papa Francisco promete ajuda aos ucranianos

O Papa prometeu esta terça-feira ao Presidente da Ucrânia todo o apoio na criação de corredores humanitários e na ajuda aos refugiados e a crianças e idosos feridos na guerra. Em conversa telefónica, Francisco disse a Zelensky que a rede diplomática e assistencial da Santa Sé, nos países limítrofes da Ucrânia, vai ser reforçada, no sentido de ampliar a ajuda humanitária, tanto aos refugiados como às crianças e aos idosos feridos no conflito.Recorde-se que, ainda esta semana, o Hospital Pediátrico Menino Jesus, gerido pelo Vaticano, recebeu 16 crianças feridas na guerra da Ucrânia e deve, nos próximos dias, receber mais três dezenas. Além disso, as estruturas assistenciais da Santa Sé já prestaram (e continuam a prestar) apoio a mais de cinco centenas de refugiados, nomeadamente mulheres, crianças e idosos.O Papa tem apelado às Igrejas de todo o Mundo, em particular às da Europa, que incentivem os seus organismos, como misericórdias e outros, a colaborarem nesta emergência social que é o apoio "aos milhões de vítimas da guerra".O Presidente Volodymyr Zelensky falou com o Papa sobre a "difícil situação humanitária" que se vive na Ucrânia e, na referida conversa telefónica, destacou o papel "mediador" do Pontífice e da Santa Sé. O líder ucraniano deu conta do diálogo numa mensagem no Twitter e destacou o "bloqueio de corredores humanitários", solicitando ajuda a Francisco neste particular."O papel mediador da Santa Sé para acabar com o sofrimento humano seria apreciado. Agradeci pelas orações pela Ucrânia e a paz", escreveu Volodymyr Zelensky.