Papa Francisco recebe embaixador de Kiev para discutir possível visita à Ucrânia

O Papa Francisco recebeu este sábado em audiência o embaixador ucraniano na Santa Sé, Andrii Yurash, numa altura em que o Vaticano estuda uma possível viagem do pontífice a Kiev para pedir o fim da guerra causada pela invasão russa.

O Vaticano limitou-se a confirmar o encontro com o diplomata, numa curta declaração, sem adiantar pormenores sobre o que foi discutido, como costuma fazer neste tipo de encontro diplomático.

O secretário para as Relações com os Estados, Richard Gallagher, que funciona como ministro dos Negócios Estrangeiros do Vaticano, explicou recentemente que esta reunião tinha como objetivo discutir a possibilidade de Francisco visitar Kiev.