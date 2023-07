O Papa Francisco apelou à Rússia, este domingo, para que restabeleça o acordo dos cereais do Mar Negro, que permite à Ucrânia a exportação de cereais, a partir dos seus portos marítimos, avança a Reuters.“Apelo aos meus irmãos, as autoridades da Federação Russa, para que a iniciativa do Mar Negro seja retomada e os cereais possam ser transportados com segurança”, afirmou Francisco.