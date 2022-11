Papa relaciona "terrível sofrimento" dos ucranianos com "genocídio" de Estaline

O Papa Francisco relacionou esta quarta-feira o sofrimento atual dos ucranianos com o "genocídio causado por Estaline" nos anos 30, quando o ditador soviético foi acusado de causar fome na Ucrânia, que terá vitimado mais de 3 milhões de pessoas.

Em comentários no final da sua audiência geral semanal desta quarta-feira, Francisco renovou os apelos para orações pelo "terrível sofrimento do querido e martirizado povo ucraniano".

Recordou que sábado marca o 90º aniversário do início da fome do tempo da dominação soviética, conhecida como Holodomor, que a Ucrânia comemora todos os quatro sábados de novembro com um Dia de Memória.