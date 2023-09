Parlamento ucraniano aprova nomeação do novo ministro da Defesa

O parlamento ucraniano aprovou esta quarta-feira a nomeação de Rustem Umerov como ministro da Defesa, em substituição de Oleksi Reznikov, noticiou a agência Ukrinform.

A nomeação foi aprovada com 338 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, segundo uma foto do quadro da votação divulgado pela agência ucraniana.

A substituição de Reznikov por Umerov foi proposta pelo Presidente Volodymyr Zelensky no domingo à noite.

Zelensky alegou que o Ministério da Defesa precisava "de novas abordagens e novas formas de interagir com o Exército, bem como com a sociedade civil em geral".

A mudança do titular da Defesa ocorre três meses depois de as forças ucranianas terem iniciado uma contraofensiva contra as tropas russas, que ocupam 20% do país.

Recentemente, vieram a público vários escândalos de corrupção no país, um dos quais envolve diretamente Reznikov, relativamente a um contrato de fornecimento de material militar assinado com uma empresa turca.

"Foi uma honra servir o povo ucraniano e trabalhar para o exército ucraniano durante os últimos 22 meses, o período mais difícil da história moderna da Ucrânia", afirmou Reznikov na carta de demissão que ao parlamento.

Rustem Umerov, 41 anos, é um proeminente líder da comunidade tártara da Crimeia e tem representado Kiev em negociações sensíveis com Moscovo.

O novo ministro da Defesa dirigia o Fundo de Propriedade do Estado desde setembro de 2022, um cargo de grande visibilidade num país onde a corrupção é endémica.

A Ucrânia está em guerra com a Rússia, que invadiu o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022.

"É o mais alto cargo estatal alguma vez ocupado por um tártaro da Crimeia" a histórica comunidade muçulmana da península anexada pela Rússia em 2014, disse à AFP um conselheiro do chefe da administração presidencial da Ucrânia, Sergei Lechtchenko.