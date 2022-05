Parlamento ucraniano destitui comissária dos Direitos Humanos por falta de confiança

O parlamento ucraniano aprovou esta terça-feira, com 234 votos a favor, a destituição da sua comissária dos Direitos Humanos, Lyudmyla Denisova, por não ter cumprido as suas obrigações desde o início da invasão russa, avançou a agência Unian.

Yulia Palichuk, a presidente do grupo parlamentar de Sluha Narodu (Servo do Povo) e o partido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, adiantou esta manhã na rede social Telegram que estão reunidas as condições para iniciar uma moção de censura contra a comissária.

Do mesmo grupo parlamentar, o deputado Pavlo Frolov referiu que tinha sido realizada uma reunião com o presidente do partido, David Arajamia, o responsável do Conselho Supremo da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, bem como com a vice-primeira ministra e responsável pela reintegração dos territórios ocupados,Iryna Vereshchuk, em que foi debatida a atuação de Denisova.