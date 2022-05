'Patron', o cão declarado herói nacional da Ucrânia que recebeu uma medalha de Zelensky

'Patron', um cão de raça jack russell terrier, já farejou e descobriu mais de 200 minas desde o início da invasão russa à Ucrânia. Volodymyr Zelensky declarou-o, no passado domingo, herói nacional e medalhou este ‘soldado’ de quatro patas.

Graças a Patron, mais de 200 minas e explosivos foram descobertos e impedidos de detonar, desde o início da invasão russa à Ucrânia. O jack russel terrier tornou-se rapidamente um símbolo do patriotismo ucraniano e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, atribuiu-lhe, e ao seu dono, uma medalha de "herói nacional".

O prémio foi entregue em Kiev, numa entrevista conjunta de Zelensky com Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano. "Hoje quero premiar os heróis ucranianos que eliminam as minas das nossas terras. E, juntamente com esses heróis, um pequeno e maravilhoso sapador, que nos ajuda, não só, a neutralizar explosivos, mas também nos ensina as regras de segurança necessárias em áreas onde há ameaças de minas.", disse o presidente ucraniano no seu discurso.

Na cerimónia, Patron abanou a cauda e latiu e Trudeau prontamente procurou um biscoito para lhe dar no casaco, o que provocou risos na plateia.