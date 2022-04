O partido comunista ficou esta quarta-feira isolado na conferência de líderes da Assembleia da República ao opor-se à proposta do PAN para uma sessão parlamentar com a presença, por videoconferência, do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Paula Santos, líder da bancada parlamentar do PCP, declarou que a iniciativa não ajuda a conseguir a paz na Ucrânia. “A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, não deve ter um papel para contribuir para a confrontação, para o conflito, para a corrida aos armamentos. Deve ser exatamente o oposto”, disse.









Ao contrário dos comunistas, o Bloco de Esquerda defendeu que é importante que “a casa da democracia portuguesa seja solidária com o povo ucraniano”.

Já a Iniciativa Liberal disse que o convite a Zelensky merece o seu total apoio e concordância.









Leia também PCP diz que sessão com Zelensky contraria papel do parlamento de "defesa da paz" O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai agora contactar o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para que seja endereçado um convite formal ao Presidente Volodymyr Zelensky para que este discurse perante o Parlamento português, o que Marcelo deverá fazer de imediato.

Ainda não há data marcada para esta sessão, mas a expectativa é que a intervenção do Presidente ucraniano aconteça na semana entre 18 e 22 deste mês, segundo anunciou Maria da Luz Rosinha, porta-voz da conferência de líderes.