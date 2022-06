PCP defende investigação a crimes de guerra na Ucrânia por "entidades verdadeiramente independentes"

O PCP defendeu esta sexta-feira que a investigação "acerca das alegações de crimes de guerra" ocorridos na Ucrânia deve ser realizada por "entidades efetivamente independentes", considerando que o Tribunal Penal Internacional não tem condições para os julgar.

Esta justificação surge numa declaração de voto, assinada pela líder parlamentar comunista, Paula Santos, sobre o projeto de resolução do Livre - aprovado esta sexta-feira em plenário apenas com o voto contra dos comunistas - que pede às autoridades nacionais para participarem no "esforço internacional" de investigação, acusação e condenação de crimes de guerra na Ucrânia.

"O PCP condena todos os atos criminosos, incluindo em cenário de guerra, tenham ocorrido ou ocorram na Ucrânia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia ou noutros países. O indispensável, cabal e rigoroso apuramento acerca das alegações de crimes de guerra ocorridos deve ser realizado por entidades efetivamente independentes, determinadas pela real avaliação dos factos e não por julgamentos pré-determinados ou objetivos que nada têm a ver ou contribuam para apurar a verdade", lê-se no texto.