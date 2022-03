PCP vota contra candidatura da Ucrânia à UE

O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira, com voto contra do PCP, uma resolução pedindo às instituições da UE esforços para reconhecer a Ucrânia como candidata à adesão ao bloco comunitário e para sancionar mais severamente a Rússia.Em causa está uma resolução esta terça-feira aprovada na sessão plenária extraordinária da assembleia europeia, em Bruxelas, com 637 votos a favor, 13 contra e 26 abstenções, na qual o Parlamento "apela às instituições da União para que desenvolvam esforços no sentido de conceder à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à UE".