Pelo menos 20 feridos retirados da Central de Azovstal em Mariupol

Um cessar-fogo na martirizada Mariupol permitiu este sábado a retirada de vinte civis feridos da Central de Azovstal. Segundo um comandante das tropas ucranianas, a situação dentro da siderurgia está "além de uma catástrofe humanitária", com milhares de pessoas encurraladas na cidade portuária e a passarem fome. Cerca de 5000 combatentes e 1000 civis estarão sitiados na central, 500 dos quais estão feridos e sem possibilidade de receber tratamento médico.A retirada dos feridos foi um dos momentos marcantes do 66º dia de guerra, que levou à Ucrânia a atriz e ativista Angelina Jolie. O Presidente, Volodymyr Zelensky, descreveu Mariupol como um "campo de concentração russo no meio das ruínas". E acusou a Rússia de tentar destruir o Donbass, no Leste da Ucrânia, e todos os que vivem naquela região, com constantes bombardeamentos "violentos" a "infraestruturas e áreas residenciais".Nas últimas horas, as Forças Armadas russa atacaram 389 alvos ucranianos, incluindo 15 depósitos de armas e munições. O Aeroporto de Odessa foi atingido por um míssil russo. este sábado, numa nova troca de prisioneiros, a Ucrânia recuperou sete soldados e sete civis, entre eles uma grávida de cinco meses. O Pentágono anunciou que está a dar formação às forças ucranianas, na Alemanha.