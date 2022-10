Pelo menos três explosões ouvidas em Kiev esta manhã

Pelo menos três explosões foram ouvidas esta manhã de segunda-feira em Kiev, com as autoridades ucranianas a apelar aos residentes que procurem refúgio, exatamente uma semana após uma vaga de ataques russos contra a capital da Ucrânia.

Segundo jornalistas da agência noticiosa France-Presse, as explosões aconteceram entre as 06h35 e as 06h58 (04h35 e 04h58 em Lisboa), tendo a primeira explosão sido antecedida pelo soar de sirenes de ataque aéreo.

Cerca de uma hora depois, o autarca de Kiev confirmou que várias explosões tinham atingido o bairro de Shevchenkiv, no centro da capital, e pediu aos cidadãos que se mantenham a salvo até que as sirenes de ataque aéreo parem de soar.