Pelo menos um morto em kherson em dia marcado por dezenas de ataques russos

Pelo menos uma pessoa morreu esta segunda-feira e várias ficaram feridas num novo ataque das forças russas à região de Kherson, na Ucrânia, numa noite descrita como "muito difícil" pelas autoridades locais.

O governador da região, Oleksander Prokudin, disse que a vítima mortal era uma mulher de 59 anos e que os feridos incluíam dois membros das equipas de socorro e uma mulher de 93 anos.

Prokudin escreveu na plataforma de mensagens Telegram que os ataques visaram várias áreas residenciais no centro da cidade, no sul do país. As autoridades estimam que os ataques russos na zona já ascenderam a cerca de 30 só nas últimas 24 horas.