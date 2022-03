Pessoas que fogem da Ucrânia são vulneráveis a doenças infecciosas e Covid-19, revela estudo

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alertou esta terça-feira, 8 de Março, que pessoas que fogem da Ucrânia, devido à guerra causada pela invasão russa, são vulneráveis a doenças infecciosas, como a covid-19, e algumas não estão vacinadas.

"As pessoas que fogem da Ucrânia podem ser vulneráveis ao desenvolvimento de certas doenças infecciosas em resultado das suas condições de vida e da situação que enfrentam durante a deslocação", realça o centro europeu de aconselhamento sanitário aos países, num relatório publicado.

Num documento com considerações operacionais para a prevenção e controlo de doenças infecciosas no contexto do confronto armado ucraniano provocado pela Rússia e da saída de milhares de civis, o ECDC vinca que "os países que acolhem populações deslocadas devem assegurar que aqueles que chegam da Ucrânia devido à crise tenham acesso aos serviços de saúde de forma semelhante à população local".