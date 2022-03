Pianista ucraniana despede-se da casa onde vivia com a família ao tocar uma última vez. Veja o momento

Irina Miniukina, pianista profissional e mãe de dois filhos, viu a casa onde vive com a família ser destruída pelos bombardeamentos das tropas russas. Para que pudesse "dizer adeus" àquele local especial, tocou pela última vez no piano como forma de despedida.

Irina foi gravada pela filha, Karina Miniukina, que publicou o vídeo nas redes sociais. O vídeo foi amplamente divulgado e emocionou os internautas.

"Não julguem, a minha mãe é pianista profissional e decidiu tocar para deixar tudo isto para trás", escreveu a jovem.

Karina relatou ao The Mirror como foi assistir ao bombardeamento russo. Começa por dizer que estava sozinha em casa quando ouviu uma explosão a dez metros da habitação. Percebeu que tinha começado um incêndio no quarto do irmão e imediatamente chamou a mãe que a ajudou a combater as chamas.





O fogo já havia sido apagado quando a progenitora se sentou ao piano para "organizar os pensamentos", disse a jovem.

A família foi forçada a fugir para Lviv, onde vive agora, enquanto a invasão russa continua na Ucrânia.