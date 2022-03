Piloto russo diz aos passageiros que guerra na Ucrânia "é um crime". Veja o momento

Um piloto russo denunciou a guerra iniciada pelo seu país contra a Ucrânia durante um voo. Através do interfone, o piloto disse aos passageiros que "a guerra na Ucrânia é um crime" e pediu o fim do conflito.



"A guerra na Ucrânia é um crime. Acho que qualquer cidadão sensato concordará comigo e fará de tudo para que isso pare", afirmou.

De acordo com o diplomata ucraniano Olexander Scherb, o piloto trabalha para a Pobeda, uma subsidiária da companhia aérea russa Aeroflot.



Um vídeo da mensagem do piloto foi partilhado no Twitter pelo jornalista do The Guardian Pjotr ??Sauer que referiu que demonstrações públicas de oposição à guerra por parte dos russos são raras, considerando as consequências que poderão ter.



