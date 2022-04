Plataforma digital "SOS Ucrânia" quer ajudar integração de ucranianos em Vila Real

A plataforma digital "SOS Ucrânia" foi lançada em Vila Real para ajudar os ucranianos deslocados que chegam ao território a nível do alojamento, emprego, na aprendizagem da língua portuguesa ou com serviços médicos e de advocacia, foi hoje anunciado.

A plataforma está disponível em www.sosucraniavr.pt e tem como objetivo facilitar o processo de integração, em Vila Real, dos ucranianos que saíram do país após a invasão pela Rússia.

Nesta primeira fase dará enfoque às ofertas de emprego, ofertas formativas, disponibilidade de alojamento, oferta de bens e serviços de medicina, psicologia, enfermagem, cabeleireiro, advocacia ou solicitadoria.

Alguns refugiados, essencialmente mulheres e crianças, têm chegado à região nas últimas semanas. Em Vila Real serão na ordem das duas a três dezenas de ucranianos que se juntaram à comunidade já residente no concelho.

"Esperemos que possa ajudar na integração das pessoas", afirmou Susana Campos, uma das promotoras da iniciativa e representante da Growgreen Food Association, que pretende criar e apoiar iniciativas nas áreas do ambiente, agricultura sustentável, alimentação saudável e economia social.

A plataforma é uma iniciativa local, à qual se associaram a recém-criada Associação de Ucranianos de Vila Real, o Régia Douro Park -- Parque de Ciência e Tecnologia e o projeto CLDS 4G Vila Real (Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4.ª geração).

O Régia Douro Park, segundo explicou o responsável Nuno Augusto, irá promover as ofertas de emprego das empresas que ali estão alocadas, apontando que, nesta altura, se verifica uma falta de mão de obra.

A gestão da plataforma cabe ao CLDS, que já trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade.

"A integração plena não existe se nós não tivermos recursos da comunidade que estejam unidos numa única vontade que é a inclusão social de famílias", afirmou a responsável pelo projeto, Sandra Marcelino.

Adiantou ainda que foi já aprovada uma turma, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, para arrancar com as aulas de Português Língua de Acolhimento para os adultos que estão a chegar da Ucrânia.

"Pode ser também uma excelente estratégia de repovoamento do nosso território. Hoje com refugiados ucranianos, mas amanhã com um conjunto de migrantes que estão a chegar a Vila Real e à região", salientou Sandra Marcelino.

A plataforma está acessível em português e ucraniano.

"O que nós fazemos é um papel de intermediação, ajudamos que as necessidades e as ofertas se encontrem", resumiu Alexandra Ribeiro, também da Growgreen Food Association.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU -a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).