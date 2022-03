"Pensou que podia entrar na Ucrânia e o Mundo ia ficar passivamente a ver. Mas em vez disso encontrou uma parede de força que nunca podia ter antecipado ou imaginado: deparou com o povo ucraniano”. A frase foi uma das mais aplaudidas, na noite de segunda-feira, do muito celebrado primeiro discurso sobre o Estado da Nação do presidente Joe Biden.