"Não vou morrer por Putin": Já são mais de 200 os manifestantes detidos na Rússia

A crowd gathered this evening on Arbat, Moscow's main pedestrian street, shouts "Send Putin to the trenches!" pic.twitter.com/pkm8vynnxw — Francis Scarr (@francis_scarr) September 21, 2022

Centenas de pessoas foram detidas na Rússia na sequência de protestos contra a mobilização militar parcial anunciada por Putin.De acordo com a Associated Press, dezenas de detidas em Moscovo. Há protestos em várias cidades, onde se repetem detenções. Vídeois nas redes sociais deixam ouvir os cânticos dos manifestantes: "Não vou morrer por Putin. Mandem Putin para as trincheiras", entoam.Já a agência noticiosa Reuters dá conta que mais de 100 manifestantes foram detidos, de acordo com o grupo de monitorização independente OVD-Info.A coligação anti-guerra Vesna apelou a protestos nas ruas de grandes cidades.Os russos protestam contra a guerra na Ucrânia. 300 mil reservistas podem ser chamados para lutar.