Polónia prepara-se para eventual invasão russa e reforça exército com 15 mil soldados

O Exército polaco será reforçado com 15 mil novos soldados este ano, como parte de um plano para ampliar a sua capacidade militar e melhorar os resultados obtidos em simulações militares contra uma hipotética invasão russa.

O ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Blaszczak, anunciou que 8 mil desses 15 mil recrutas já estão "operacionais", depois de terem completado 28 dias de treino básico, e que a partir desta segunda-feira outros mil jovens começam a instrução, em 16 quartéis de vários pontos do país.

O programa de expansão do Exército polaco inclui duplicar o número de efetivos, aumentar os gastos com Defesa para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e modernizar o equipamento, com a compra de 250 tanques Abrams e 32 aviões F-35.