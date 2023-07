O Governo da Polónia decidiu deslocar, na sexta-feira, unidades militares para a fronteira Leste devido à presença do Grupo Wagner na Bielorrússia, onde treina as tropas do país aliado da Rússia numa zona próxima da fronteira polaca.



O Presidente russo, Vladimir Putin, reagiu de imediato, alertando que usará “todos os meios ao seu dispor” para proteger a Bielorrússia.









