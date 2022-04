Porta-voz do Pentágono diz que comportamento de Putin é "depravado"

O porta-voz do Pentágono, equivalente ao Ministério da Defesa nos países europeus, acusou sexta o Presidente da Rússia de "depravação" e "brutalidade" pela maneira como as tropas russas estão a comportar-se na Ucrânia.

Questionado durante uma conferência de imprensa sobre o comportamento do líder russo, John Kirby teve de interromper a frase para segurar as lágrimas e afirmou que "é difícil olhar para algumas das imagens e imaginar um líder sério a fazer isso", referindo-se às atrocidades de que as tropas russas têm sido acusadas de cometer na invasão à Ucrânia.

"É difícil olhar para o que ele está a fazer, para o que as suas tropas estão a fazer, e pensar que qualquer indivíduo ético, moral, pode justificar isso; é difícil olhar para as imagens... e imaginar que qualquer líder pensante, sério, maturo, faria isso", acrescentou John Kirby, concluindo: "Não posso falar sobre o seu estado psicológico, mas penso que todos percebemos a sua depravação".