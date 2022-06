Na área de treino romena de Smardan, a apenas 30 km da Ucrânia, a NATO realizou esta sexta-feira um grande exercício militar com fogo real de artilharia, carros de combate e infantaria mecanizada, na qual se destacou a companhia de 201 militares portugueses. Coube-lhes, com as viaturas blindadas Pandur, o movimento ofensivo, avançando pelas linhas da NATO contra um ‘inimigo’.









