Portugal concedeu mais de 21.500 pedidos de proteção temporária

Mais de 21.500 pedidos de proteção temporária foram concedidos até esta sexta-feira por Portugal a pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia, segundo a última atualização feita à Lusa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O SEF precisa que os 21.667 pedidos de proteção temporária foram concedidos desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, até às 13h00 desta sexta-feira.

De acordo com o SEF, cerca de um terço dos refugiados ucranianos que chegam a Portugal e beneficiários da proteção temporária são menores e mais de 60% são mulheres.

O SEF tem uma plataforma 'online', em três línguas, para pedidos de proteção temporária por residentes ucranianos.

A plataforma 'SEFforUkraine.sef.pt' "possibilita a todos os cidadãos ucranianos e seus familiares (agregado familiar), bem como a qualquer cidadão estrangeiro a residir na Ucrânia, fazer 'online' um pedido de proteção temporária de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses", segundo o SEF.

No decorrer do processo para proteção temporária em Portugal, os cidadãos que a requeiram têm acesso aos números fiscal, de Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde, pelo que podem beneficiar assim destes serviços e ingressar no mercado de trabalho.

A plataforma contém ainda informação relativa aos demais aspetos de acolhimento e integração de pessoas deslocadas.

Os últimos dados da ONU indicam que mais de 3,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão russa.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.