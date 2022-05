O primeiro-ministro condecorou este sábado, em Kiev, em nome do Presidente da República, um funcionário ucraniano da embaixada portuguesa que se distinguiu nas operações de repatriamento de cidadão nacionais e luso-ucranianos nos primeiros dias de guerra.

António Costa entregou a Andryi Putilovsky, com 25 anos de serviço na embaixada de Portugal na Ucrânia, as insígnias da Ordem da Liberdade, numa cerimónia também marcada pelo regresso a Kiev do embaixador de Portugal, António Alves Machado.