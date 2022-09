Portugal e EUA reforçam apoio a Kiev e combate à narrativa russa

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português reforçou na quinta-feira a necessidade de apoio contínuo à Ucrânia e de se contrariar "narrativas enganadoras por parte da Rússia", numa reunião com autoridades norte-americanas em Washington.

João Gomes Cravinho reuniu-se na manhã de quinta-feira com o conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, Jake Sullivan, para relembrar o apoio de Portugal à Ucrânia, assunto esse que esteve também em destaque no encontro que manteve à tarde no Departamento de Estado norte-americano, com o homólogo, Antony Blinken.

"Falámos, naturalmente, do panorama internacional, muito complexo, muito difícil que vivemos, no qual há uma grande convergência de pontos de vista entre a nossa política externa e a política externa americana, muito em particular em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia e aquilo que é preciso fazer para continuar a apoiar a Ucrânia, para continuar a contrariar narrativas enganadoras por parte da Rússia, que ganham alguma atração em outras partes do mundo", disse o MNE aos jornalistas portugueses no final do encontro com Blinken.