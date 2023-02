Portugal e Ucrânia encontram-se para balanço de programa de integração de ucranianos

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta segunda-feira à Lusa que irá encontrar-se em Nova Iorque com a ministra das Políticas Sociais da Ucrânia, para um balanço do programa de integração e acolhimento de ucranianos em Portugal.

Ana Mendes Godinho afirmou, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, que aproveitará o encontro com a ministra ucraniana para reafirmar a disponibilidade de Portugal para colaborar com Kiev.

"O objetivo da reunião é fazer um balanço do programa de integração e acolhimento dos cidadãos ucranianos em Portugal e, naturalmente, manter a nossa disponibilidade total para colaborar com o Governo ucraniano em tudo o que precisar do ponto de vista de integração e de acolhimento dos cidadãos ucranianos e também de crianças ucranianas", disse a ministra portuguesa.

"Desde o início (do conflito), que estamos em contacto com o Governo ucraniano nesse sentido e, portanto, será uma oportunidade para fazer uma avaliação da forma como tem acontecido esta integração de trabalhares em Portugal", acrescentou a governante.

Ana Mendes Godinho participará na 61.ª sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, num encontro focado nas temáticas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, desafios pós-pandemia, trabalho digno, combate às desigualdades e diálogo entre gerações.

Portugal aproveitará para defender "a necessidade de apostar claramente na valorização do trabalho como peça-chave no combate às desigualdades" e apresentará também o "programa de Garantia da Infância que está a ser implementado em Portugal", segundo a ministra.

Entre os encontros que Ana Mendes Godinho manterá em Nova Iorque, destaque para reuniões com o ex-diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) Guy Ryder; e com a vice-secretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohammed.