"Portugal já passou a barreira dos 23 400": Governo faz balanço dos refugiados ucranianos

A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, salientou esta segunda-feira, no final da reunião da Comissão Europeia onde foi discutida a ajuda humanitária à Ucrânia, que Portugal já passou a barreira dos 23.400 cidadãos "que solicitaram pedidos de proteção temporária". "Mais de 15 mil vagas de emprego já foram identificadas", apontou ainda.De acordo com Patrícia Gaspar, este "é um balanço extremamente positivo".Neste que é "o maior fluxo de movimentação de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial", a Secretária de Estado da Administração Interna destacou que "o processo está a correr bem". "O Governo está a garantir que estas pessoas tenham as melhores condições e se registem o mais rápido possível - de forma digital - no SEF", acrescentou.Quanto aos procedimentos na chegada dos refugiados, Patrícia Gaspar revelou que "os que estão a chegar estão a ser acolhidos e o levantamento dos números será feito depois". "No pior dos cenários, a Europa pode chegar aos cinco milhões", explicou, sem garantias.No que diz respeito ao tráfico humanitário, a Secretária de Estado da Administração Interna explicou que "se tem vindo a fazer um trabalho no terreno e inspeções aleatórias", além de "ações de sensibilização às pessoas que estão a receber os refugiados, de forma a se precaverem".