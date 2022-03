Portugal unido na ajuda aos refugiados ucranianos: Empresas oferecem dois mil empregos

O Governo português anunciou esta terça-feira que as empresas portuguesas já colocaram mais de duas mil ofertas de emprego para os refugiados ucranianos que cheguem a Portugal, através de uma plataforma criada pelo Executivo de António Costa.Após reunião do Conselho de Ministros extraordinário, a propósito da situação na Ucrânia, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explicou que a plataforma foi lançada na passada segunda-feira e que até esta terça-feira já estavam "carregadas mais de duas mil ofertas de emprego, o que mostra bem a dinâmica das empresas que estão a aderir".