Portugal vai ajudar Ucrânia com geradores, aquecedores e lâmpadas

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, assegurou esta terça-feira que Portugal vai enviar geradores, aquecedores e lâmpadas LED para a Ucrânia, para contribuir para o novo mecanismo de coordenação da ajuda ao país sob ataque da Rússia.

A conferência "Solidários com a Ucrânia", organizada esta terça-feira em Paris pelo Presidente francês Emmanuel Macron e em que Cravinho participou, criou o Mecanismo de Paris, para coordenação reforçada de ajuda internacional à Ucrânia, visando alocar a ajuda dada a este país com maior eficácia e melhor distribuição no terreno.