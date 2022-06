Portugal vê com "naturalidade" divergências na CPLP em condenar Rússia pela invasão à Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse ver com "naturalidade" as divergências entre membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em condenar as ações da Rússia, acrescentando que "nas famílias nem todos têm as mesmas opiniões".

Em entrevista à Lusa, em Nova Iorque, o ministro João Gomes Cravinho afirmou que já abordou "com serenidade" o tema com outros países lusófonos, avaliando que as divergências são um sinal de "heterogeneidade" da comunidade.

"Vejo com toda a naturalidade. A CPLP é uma família e nas famílias nem toda a gente tem as mesmas opiniões sobre todas as coisas. Portanto, vejo com toda a naturalidade. Mas repare-se que no quadro da CPLP, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste têm tido as mesmas posições que Portugal", disse o governante.