Portugueses vão à Polónia e trazem 12 refugiados ucranianos

Chegaram esta quarta-feira a Lisboa 12 refugiados ucranianos, entre os quais, crianças, provenientes da fronteira da Polónia com a Ucrânia. Todos têm família em Portugal e já têm emprego garantido. O transporte foi assegurado por dois colaboradores do Grupo GCI - Consultora de Comunicação -, que tinham pedido férias para ajudarem na crise humanitária.



"Obviamente que não ia tirar dias de férias, iriam com todo o apoio que lhe pudéssemos dar na empresa", explica Bruno Batista, que lidera o Grupo GCI.





A partir deste momento, em menos de 24 horas, foram angariados vários bens. O transporte tinha de ser realizado de forma urgente, pelo facto de uma das crianças ser diabética e só ter insulina para sete dias. "Uma das nossas principais preocupações é garantir uma vida o mais normal possível às pessoas que trazemos, por isso, além do alojamento, procuramos ativamente empregos justos, confirme as profissões e experiências que tinham na Ucrânia", explica ao CM Bruno Batista, acrescentando: "temos tido respostas positivas das empresas e marcas com quem trabalhamos. Ajudar nunca foi dar o que nos sobra, mas sim partilhar o que temos, e o povo português está a dar um bom exemplo disso".Nos últimos dias, os colaboradores do GCI sinalizaram mais 50 refugiados, ainda na zona de Kiev, na Ucrânia, com vontade de se mudarem para Portugal. A próxima viagem, ainda esta semana, será feita de autocarro, fruto de um patrocínio.Segundo Bruno Batista, a viatura irá repleta de bens, mas são precisos também voluntários como "alguém da área de saúde, enfermeiro, por exemplo".