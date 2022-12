Povo ucraniano vai criar o seu próprio milagre de Natal, diz Zelensky em mensagem natalícia

Leia também Câmara do Porto vai desligar as luzes em solidariedade com povo ucraniano Mesmo na escuridão total, vamos encontrar-nos para nos abraçarmos com força. E se não houver calor, vamos abraçar-nos por muito tempo para nos aquecermos", referiu esperançoso.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, transmitiu, em vídeo, este sábado, uma mensagem de natal ao povo ucraniano."Os ucranianos vão criar o seu próprio milagre de Natal, mostrando que permanecem inflexíveis, apesar dos ataques russos que deixaram milhões na escuridão", disse Zelensky no vídeo de quase nove minutos filmado à noite num cenário com apenas algumas luzes brancas e uma árvore de natal.O presidente ucraniano fez ainda um resumo de tudo aquilo pelo que o país já passou desde o início da guerra realçando os "ataques, ameaças, chantagem nuclear, terror, ataques com mísseis" e garantiu resistência este inverno.