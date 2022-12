Presente trazido da Ucrânia explode em sede da polícia polaca em Varsóvia

Um presente recebido por um comandante da polícia da Polónia numa visita recente à Ucrânia explodiu na sede da polícia em Varsóvia, causando-lhe ferimentos ligeiros e a um funcionário civil, indicou esta quinta-feira o Ministério do Interior.

A explosão ocorreu na quarta-feira de manhã, às 07h50 locais (06h50 de Lisboa), precisou o ministério polaco, sem especificar que objeto recebeu o comandante como presente durante a visita de trabalho à Ucrânia.

O comandante reuniu-se com líderes do Serviço de Situações de Emergência da Polícia da Ucrânia no domingo e na segunda-feira, referiu o Ministério do Interior polaco.