Presidente bielorrusso acusa Polónia de querer ocupar território da região ocidental da Ucrânia

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse esta segunda-feira que estava preocupado com aquilo a que chamou movimentos do Ocidente para "desmembrar" a Ucrânia, e acusou a Polónia de querer ficar com a parte ocidental do país."O que nos preocupa é que eles estejam prontos, os polacos e a NATO, para anexarem a Ucrânia ocidental, tal como acontecia até 1939", disse Lukashenko durante uma reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin.Lukashenko, um aliado próximo de Putin, disse que Kiev acabaria por ter de pedir ajuda para evitar a invasão da Ucrânia pelo ocidente.