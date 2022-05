Presidente croata ameaça vetar entrada da Suécia e da Finlândia na NATO

O Presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ameaçou esta terça-feira vetar o convite à Finlândia e à Suécia para aderirem à NATO, até que seja alterada a lei eleitoral na Bósnia-Herzegovina, que considera discriminar os croatas bósnios.

"Eu, como Presidente da Croácia, na cimeira da NATO, darei o meu veto ao convite (à Finlândia e à Suécia), se o consentimento for solicitado a esse nível", disse Milanovic.

Seja como for, Milanovic também reconheceu que não estará em condições de exercer esse veto durante a próxima cimeira da NATO em Madrid, no final de junho, já que o Presidente croata, com funções protocolares e representativas, não estará envolvido no processo de admissão de novos membros da organização, sendo o Parlamento que deverá dar aprovação de decisão.