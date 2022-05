Presidente da Comissão Europeia propõe banir petróleo russo até ao fim do ano

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen apresentou na manhã desta quarta-feira um novo pacote de sanções à Rússia, com o propósito de banir o petróleo russo da Europa.A União Europeia vai "banir todo o petróleo russo até ao fim do ano" de "forma ordeira e planeada", de maneira a garantir "que os parceiros europeus consigam encontrar alternatias", acrescentou Ursula von der Leyen, no parlamento europeu."Vamos ganhar esta guerra", disse ainda a presidente da Comissão Europeia, de forma convicta.Em atualização