Presidente da Ucrânia pede no Fórum de Doha reforma das instituições internacionais

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu este sábado no Fórum de Doha uma reforma das instituições internacionais por estas não terem conseguido impedir a invasão do seu país pela Rússia.

"Precisamos de uma reforma das instituições internacionais para que um país não possa fazer o que quer", disse Zelensky numa intervenção telemática em direto na abertura do Fórum de Doha, que reúne líderes e estrategas políticos de todo o mundo para abordar as principais questões de preocupação no mundo.

Na sua mensagem, que não foi previamente anunciada aos participantes no Fórum de Doha, Zelensky perguntou à audiência que lições a comunidade internacional tinha aprendido com a agressão da Rússia contra o seu país, e respondeu ele próprio: "A conclusão é que todos os países precisam de armas nucleares para se poderem defender contra a invasão.