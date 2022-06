Presidente da União Africana reúne-se com Putin na sexta-feira

O chefe do Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana desloca-se sexta-feira à Rússia para conversações com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Sochi, na sexta-feira, disse o gabinete de Macky Sall.

Esta visita "faz parte dos esforços da atual presidência da União para contribuir para a pausa na guerra na Ucrânia, e para a libertação de 'stocks' de cereais e fertilizantes, cujo bloqueio afeta particularmente os países africanos", de acordo com a mesma nota.

Na visita, que decorre na sequência de um convite de Putin, Macky Sall estará acompanhado pelo presidente da Comissão da União Africana, acrescentou.