Presidente do Conselho Europeu acredita em acordo sobre embargo ao petróleo russo antes da cimeira

O presidente do Conselho Europeu disse esta quarta-feira ainda acreditar que os Estados-membros da União Europeia (UE) cheguem a um acordo sobre o embargo ao petróleo russo antes da cimeira da próxima semana, apesar de persistir o bloqueio húngaro.

"Ainda estou confiante na nossa capacidade de resolver essas questões antes do Conselho Europeu" extraordinário, que terá lugar nas próximas segunda e terça-feira em Bruxelas, disse Charles Michel, por ocasião de uma visita a Estocolmo.

Charles Michel, que esta semana recebeu uma carta do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a recomendar que a questão do embargo ao petróleo russo não seja incluída na ordem de trabalhos da cimeira, pois seria "contraproducente", admitiu que as negociações com Budapeste vão ser "difíceis", mas argumentou que a unidade "exige muitos esforços".