Presidente do Supremo Tribunal da Ucrânia detido em operação contra a corrupção

presidente do Supremo Tribunal da Ucrânia, terá sido detido numa operação de combate à corrupção. A informação é avançada pelos meios de comunicação ucranianos que citam um relatório com os resultados do Gabinete Anticorrupção e da Procuradoria Especializada daquele país.De acordo com o jornal DW, foi descoberto um esquema utilizado para obter vantagens indevidas levado a cabo pela direção e juízes do Supremo Tribunal. O presidente do Supremo Tribunal ucraniano é suspeito de receber mais de 2,6 milhões de euros em subornos.Foi anunciado que esta terça-feira seria realizada uma reunião extraordinária para analisar os resultados da operação e em torno deO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu que iria estar mais determinado na luta contra a cultura do suborno que está generalizada no país. O principal objetivo de Zelensky é mostrar que a Ucrânia está pronta para negociar a adesão à União Europeia.