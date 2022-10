Presidente dos EAU vai discutir com Putin "redução da escalada militar"

O Presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Mohammed bin Zayed, vai abordar a "redução da escalada militar" na Ucrânia com o homólogo russo, Vladimir Putin, esta terça-feira, numa reunião em Moscovo, divulgou esta segunda-feira governo do país árabe.

"As conversas bilaterais abordarão os últimos desenvolvimentos relacionados com a crise na Ucrânia, onde o país procurará obter resultados positivos para a desescalada militar, reduzir as repercussões humanitárias e chegar a um acordo político para alcançar a paz e a segurança mundiais", refere, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país do Médio Oriente.

O governo dos EAU recordou a "total vontade" dos Emirados em apoiar "os esforços para encontrar uma solução pacífica para a crise na Ucrânia" e apelou ao respeito "das regras e princípios do direito internacional".

O encontro entre Bin Zayed e Putin, ainda segundo a nota de imprensa, ocorre "no âmbito dos esforços contínuos dos Emirados para contribuir para alcançar a segurança e a estabilidade na região e no mundo".

Esta é a primeira viagem de Bin Zayed a Moscovo desde que assumiu a presidência dos Emirados, após a morte de seu meio-irmão, Khalifa, em maio.

Os Emirados e a Rússia fazem parte da aliança Opep+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, que na semana passada decidiu reduzir a sua produção em dois milhões de barris por dia, o maior corte na oferta de petróleo desde maio de 2020, e que é equivalente a 2% da oferta mundial de petróleo bruto.

A medida da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), e os seus dez aliados externos, foi duramente criticada pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais, que há meses pedem à Opep+ que abra as torneiras, para baixar os preços de combustíveis e energia e, assim, conter a inflação galopante que afeta as suas economias.

Os Emirados, entre outros países árabes como a Arábia Saudita ou o Qatar, mostraram-se relutantes em condenar a invasão russa da Ucrânia, bem como em expulsar a Rússia da OPEP+, defendendo a "não politização" da organização.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.