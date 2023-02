Joe Biden realizou esta segunda-feira uma visita-surpresa a Kiev, dias antes do primeiro aniversário da invasão russa, para anunciar um novo pacote de ajuda militar de 470 milhões de euros e garantir a continuação do apoio dos EUA e do Ocidente à Ucrânia “pelo tempo que for necessário”. Caminhando lado a lado com Volodymyr Zelensky pelas ruas da capital ucraniana enquanto as sirenes de alerta antiaéreo soavam em fundo, o Presidente dos EUA lembrou que “a liberdade não tem preço” e garantiu que o Mundo “está ao lado da Ucrânia”.









